Forbes: Куйвашев попал в антирейтинг губернаторов, чей имидж испортил Covid-19

Аналитики агентства по управлению репутацией Sidorin Lab проанализировали тысячи публикаций в соцсетях, связанных с ограничениями по Covid-19 в регионах России. Эксперты назвали десять глав регионов, которых местные жители больше всего ругали в соцсетях. В антирейтинг попал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«По числу упоминаний в соцсетях сравниться с [мэром Москвы Сергеем] Собяниным могут разве что глава Свердловской области Евгений Куйвашев и губернатор Красноярского края Александр Усс, неоднократно продлевавшие во вверенных им субъектах карантинные ограничения из-за сложной ситуации с Covid-19, – сообщает Forbes, опубликовавший результаты исследования. – В подавляющем большинстве случаев губернаторов ругали – как авторы постов, так и участники обсуждений под ними».

В список попали также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Московской области Андрей Воробьев, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев, глава Новосибирской области Андрей Травников, челябинский губернатор Алексей Текслер, губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Аналитики измерили тональность постов и создали индекс, где -1– исключительно негативная реакция, а +1 – исключительно позитивная. Девять из десяти наиболее обсуждаемых губернаторов регионов засветились в негативных публикациях, причем, как пишет журнал, посты со знаком минус получали поддержку от пользователей. Куйвашев набрал около -0,6 балла.

Екатеринбург, Елена Сычева

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