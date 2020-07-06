Центробанк: 70% денег уральцы тратят по безналу

Жители Свердловской области чаще пользуются картами, чем наличными деньгами. По данным Уральского главного управления Центробанка России, в среднем из 100 потраченных рублей 70 – это оплата по безналу, остальные 30 рублей снимали с карты наличными.

В течение I квартала 2020 года с помощью карт было совершено почти 390 млн операций на сумму более 660 млрд рублей. По сравнению с первыми месяцами прошлого года свердловчане стали на 25 % чаще оплачивать картами товары и услуги, сумма операций выросла на 20 %, наличные стали снимать реже. Через интернет в январе-марте этого года совершено почти 48 млн операций на сумму 59 млрд рублей, это больше, чем в прошлом году на 65% по количеству и на 37% – по сумме.

На 1 апреля этого года в регионе выпущено 8,8 млн карт. Функционируют 6490 банкоматов, в организациях торговли и услуг установлено почти 105 тысяч электронных терминалов – это на 15 тысяч больше, чем в прошлом году.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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