В Екатеринбурге начинается второй этап опрессовок

В Екатеринбурге начинается второй этап централизованных гидравлических испытаний трубопроводов, сообщили в пресс-службе ЕТК.

Собственно опрессовки будут проходить с 23:00 6 июля до 07:00 7 июля (тестировать будут подающие квартальные и распределительные тепловые сети), а также с 00:00 до 06:00 8 и 9 июля (в это время пройдут гидравлические испытания подающих трубопроводов магистральных и распределительных тепловых сетей).

Горячее водоснабжение в период испытаний будет прекращено, а до их начала температуру воды понизят до 40 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.07.20

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