Екатеринбуржец отсудил у Ростелекома 60 тысяч за выбоину на дороге

Житель Екатеринбурга отсудил 60 тысяч рублей к Ростелекома за повреждение своего автомобиля – машина Hyundai Avante наехала на выбоину канализационного люка на дублере улицы Амундсена в прошлом году. «Инспектором ГИБДД, прибывшим на место происшествия, был составлен акт, из которого следует, что на дворовой дороге по улице Амундсена выявлены недостатки в эксплуатационном состоянии проезжей части. В асфальте вокруг канализационного люка была зафиксирована выбоина размером 170х140 см, глубиной 70 см. Владелец машины подал иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга», – сообщили в пресс-службе областного суда.

Ущерб екатеринбуржец просил первоначально взыскать с МБУ «Дорожно-эксплуатационный участок Ленинского района». Владелец машины требовал возместить ему потраченные на ремонт 74 180 рублей, расходы на оплату услуг эксперта и на оплату телеграфных услуг – более шести тысяч рублей, а также взыскать расходы по уплате госпошлины, и т.д. Также в качестве соответчика было привлечено ПАО «Ростелеком», которому принадлежит люк. «Между сторонами возник спор относительно размера ущерба, судом первой инстанции была назначена автотехническая экспертиза, согласно результатам которой стоимость восстановительного ремонта с учетом износа составила 74 180 рублей.

При этом суд учел тот факт, что Андреем П. были нарушены правила дорожного движения – превышена скорость, и пришел к выводу о наличии обоюдной вины сторон в соотношении 20% на стороне истца и 80% на стороне ПАО «Ростелеком», – сообщили в пресс-службе инстанции. Ленинский райсуд иск удовлетворил частично – с Ростелекома был взыскан ущерб в размере 59 344 рублей, расходы на оплату услуг эксперта и почты, также истцу была возвращена госпошлина. Но связисты с этим не согласились и подали апелляцию в областной суд.

«Представитель ответчика ссылался на то, что ПАО «Ростелеком» не является лицом, на которое возложена обязанность по содержанию в надлежащем виде данного участка дороги. Судебная коллегия, оценивая представленные сторонами доказательства, посчитала, что суд первой инстанции пришел к верному выводу о возложении ответственности на ПАО «Ростелеком», и оставил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений», – добавили в суде.

Екатеринбург, Елена Сычева

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