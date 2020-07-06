За сутки от коронавируса умерли семь человек

В Свердловской области за последние сутки коронавирус подтвердили у 270 человек, скончались семеро. Таким образом всего болезнь подтвердили у 14 303 уральцев, с начала пандемии по официальным данным из-за вируса скончались 131 человек.
В Свердловской области первые месяцы, несмотря на высокие цифры заболеваемости, была довольно низкая статистика смертности. К началу июля умерших было 95 человек, за последнюю неделю ежедневно сообщается о 5-7 скончавшихся.
Екатеринбург, Людмила Прокофьева
Екатеринбург. Другие новости 06.07.20
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