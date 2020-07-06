Спикер ЕГД: заболевшие коронавирусом депутаты заразились вне стен думы

Председатель Екатеринбургской думы Игорь Володин подтвердил «Новому Дню», что у скончавшейся Елены Дерягиной был диагностирован Covid-19. Депутат умерла рано утром 2 июля в больнице №6, у нее была тромбоэмболия. Эпидрасследование показало, что Дерягина заразилась коронавирусом вне стен администрации и думы.

«Это нам точно известно, и мы даже знаем, от кого было заражение», – сообщил агентству Володин. Владимир Крицкий, который находился на самоизоляции из-за положительного теста на Covid-19, также подхватил инфекцию не в думе, рассказал спикер. Сейчас депутат чувствует себя хорошо, последний тест у него отрицательный.

Напомним, аппарат думы и депутаты в срочном порядке проходили массовое тестирование на коронавирус после смерти Елены Дерягиной. У сотрудников ЕГД отрицательные результаты, у большей части депутатов – тоже. По словам Володина, народные избранники сдают тесты за свой счет. Все помещения думы регулярно проходят дезинфекцию. В том числе был срочно обработан кабинет, в котором вместе работали Елена Дерягина и Галина Арбузова. Последняя также сдала тест на коронавирус, и, по словам Володина, у нее отрицательный результат.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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