В Краснотурьинске третьи сутки ищут утопленника

В Краснотурьинске 4 июля утром утонул 19-летний местный житель Геннадий Сидельников. Он хотел переплыть городской пруд, но не смог дотянуть до берега.

По словам компании, в которой он отдыхал, юноша был трезв. Тело молодого человека до сих пор не нашли. «Краснотурьинск Live» сообщает, что на третьи сутки поисков привлекли водолазов. Пока что юноша считается пропавшим без вести.

Екатеринбург, Елена Сычева

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