Утка и семеро утят заблудились и попали в бойцовский клуб (ВИДЕО)

В Екатеринбурге произошел курьезный случай – мама-утка, похоже, заблудилась и привела своих семерых утят не к пруду или реке, а к Академии единоборств РМК. Выводок проник на территорию спортивного объекта, вероятно, по ошибке.

Утка привела утят в бойцовский клуб

«Непонятно, откуда они пришли – по камерам видно, что они переходят дорогу на Шейнкмана, но в той части ближайший водоем только в парке на Ясной, может быть, оттуда, хотя он далековато», – рассказали в академии. Выводить птиц пришлось сотрудникам спортивного комплекса. В академии «Новому Дню» пояснили, что сначала накормили утиное семейство. «Спросили знакомого орнитолога, что им можно дать, оказалось, нельзя хлеб, лук и авокадо, а можно, например, капусту, огурцы, помидоры», – рассказали в академии.

После ужина утку и ее детенышей аккуратно выпроводили в «Зеленую Рощу», вход в которую находится совсем рядом. Но оказалось, что в парк уткам не нужно. «Через какое-то время они вышли из парка – и отправились в сторону Шейнкмана. В этот раз, правда, не по пешеходному переходу, а рядом с ним. Было уже довольно темно, пришлось выйти на дорогу, попросить водителей остановиться, пока утка с утятами перейдут», – добавили в спортивном центре.

Фото спортсмена из Академии единоборств РМК, попавшее в паблики в соцсетях, набрало множество комментариев, нашлись и те, кто видел этих же уток спустя некоторое время в другой локации. «Я час назад чуть не задавил их, в последний момент увернул, на 8 Марта перед Большакова», – написал в паблике «Типичный Екатеринбург» Игорь Шайхутдинов.

Екатеринбург, Елена Сычева, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 06.07.20

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