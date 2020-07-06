Техники приступили к сборке машин для «скорой» Екатеринбурга, купленных фондом святой Екатерины

В Нижнем Новгороде приступили к сборке машин скорой помощи, купленных фондом святой Екатерины для Екатеринбурга. Они поступят в распоряжение уральских медиков уже в августе. В Поволжье машины оснастят на заводе «Нижегородец», а в Екатеринбурге дооборудуют всем необходимым в компании «Технолайн».

«Это будут действительно современные «скорые». Наш опыт позволяет нам комплектовать машины хорошо зарекомендовавшей себя техникой, которая удобна для врачей и адаптирована к нашим реалиям. Каждый компонент оборудования тщательно выверен и проверен», – сказал представитель фирмы Сергей Поляков.

Напомним, фонд святой Екатерины купил 30 новых автомобилей класса В на базе Ford Tranzit, оборудованных всем необходимым. 134 миллиона рублей на эти цели выделили учредители фонда генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский. «Это беспрецедентный подарок для службы скорой помощи, и мы надеемся, что он поможет сделать так, чтобы даже в сложных условиях пандемии, когда нагрузка на СМП вырастает в разы, горожане не оставались без защиты», – прокомментировал директор фонда Александр Андреев.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.07.20

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