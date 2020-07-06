Провластный общественник обнародовал итоги опроса по парку у дворца Молодежи (ФОТО)

В Екатеринбурге за один день собрали мнение горожан по поводу реконструкции парка XXII Партсъезда – анкетирование проводил член общественной палаты Александр Гавриленко. Как он сегодня рассказал журналистам на брифинге, участие в анкетировании приняли 688 прохожих на проспекте Ленина, 670 человек полностью поддержали проект реконструкции, в 13 анкетах есть предложения по исключению некоторых элементов из проекта, в пяти случаях люди полностью отвергли проект.

По мнению члена Общественной палаты, это более честное анкетирование, чем то, что устроили противники реконструкции, так как у него разнообразие ответов, а у них – только варианты «против». «Хочу этим настоящим голосованием в противовес тому голосованию показать многополярность мнений», – заявил он. Отметим, вторая сторона проводила не анкетирование, а собирала подписи против существующего проекта реконструкции.

Гавриленко подчеркнул, что он заранее заготовил презентацию, слайды, людям в случае необходимости на месте разъясняются все моменты. На брифинг общественник принес два стенда, на одном из которых сообщалось о сооружении двух детских площадок в парке. Журналисты уточнили: ведь по проекту их 4, протестующие просили уменьшить число, неужели договорились? Нет, ответил Гавриленко, не договорились, все на стадии обсуждения.

Также член общественной палаты, отвечая на вопросы, признался, что социологического образования у него нет, выборка к анкетированию не делалась, интересуются ли ответившие на вопросы спортом, есть ли у них дети и т.д., он не знает. Кто составлял вопросы и как проверялось, не являются ли они формирующими, он не сообщил. Общественник отметил, что опрос проводился на его личные деньги, «включая бутерброды для волонтеров».

Добавим, на сегодняшний брифинг у дворца Молодежи пришли также активисты, защищающие парк. Они потребовали провести общественные обсуждения проекта, указывая, что этого не было сделано вообще, на сайте администрации размещены ссылки на состоявшиеся общественные слушания, но именно того, что касалось парка, нет. Гавриленко заверил, что слушания были и пообещал сегодня выложить ссылку на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, парк у Дворца Молодежи должны реконструировать по федеральной программе. К началу работ часть горожан оказались против проекта, посчитав, что он перенасыщен элементами. После начала работ около 50 человек вышли в парк, куда пришел и представитель экологического совета при главе Екатеринбурга Вадим Аверьянов. «Это не 19-й год и не май месяц. За несанкционированные митинги будут сажать, сажать, и сажать», – заявил он. В ответ кто-то из протестующих парировал: «19-й год придет к тебе домой, уважаемый. И 37-й за ним». Затем состоялась встреча в администрации Верх-Исетского района. Стороны договорились о создании рабочей группы. Администрация решила провести анкетирование, но и общественники заявили о том, что тоже будут собирать подписи.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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