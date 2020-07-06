На Урале вводят запрет на движение большегрузов – ездить по трассам они смогут только по ночам

На дорогах федеарльного значения в Свердловской, Тюменской, Курганской областях и в ХМАО вводится временный запрет на передвижение большегрузов. Они смогут ездить только в определенные часы – с 22:00 до 10:00 в период с 7 по 11 июля. Это связано с жарой, которую прогнозируют синоптики.

«Мера позволит обеспечить сохранность дорожного покрытия в летний период», – объяснили в пресс-службе Уралуправтодора.

Там отметили, что ограничения не коснутся пассажирских и международных перевозок, а также экстренных служб, транспорта, перевозящего пищевые продукты, животных, лекарства, топливо, почтовые грузы и грузы, необходимые для устранения ЧП или проведения ремонтных работ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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