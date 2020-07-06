В Нижней Туре появились еще две умные остановки – теперь с подогревом

В Нижней Туре продолжают устанавливать умные остановки от «МегаФона». В дополнение к 16 цифровым комплексам появились еще два – с обогревом. Остановки открыли на улице Малышева и в поселке Ис. Помимо функции нагнетания тепла, которая пригодится осенью, зимой и ранней весной, в них есть wi-fi, камеры видеонаблюдения, автоматические светильники.

«Опираясь на прошлый опыт, на остановках разместили по три камеры видеонаблюдения, что исключает появление «слепых зон»; установлено усиленное стекло, – рассказал глава Нижнетуринского городского округа Алексей Стасенок. – Комфортное ожидание транспорта в теплом остановочном комплексе на улице Малышева, на наш взгляд, поможет привлечь больше посетителей в кинотеатр «Луч», расположенный в непосредственной близости. А теплая остановка для исовчан долгое время оставалась мечтой. Жители часто обращались с проблемой, что вынуждены находиться с детьми на улице в ожидании транспорта, и теперь их мечта сбылась. Теплая остановка сможет исполнять роль мини-автостанции, позволит скрасить ожидание в комфортных условиях внутри помещения с освещением и интернетом».

Для экономии электроэнергии в остановочных комплексах нагревательные элементы автоматически регулируют включение и выключение питания, а светильники оснащены датчиками «день-ночь». Видеокамеры, размещенные на таких остановках, интегрированы в систему облачного видеонаблюдения за безопасностью, расположенной в ЕДДС Нижнетуринского городского округа. «МегаФон» уже давно предлагает муниципалитетам комплекс сервисов для умного города, и мы отмечаем, что интерес к таким цифровым технологиям растет, как со стороны предприятий, так и со стороны властей. Наши решения помогают повышать уровень жизни и делать городскую среду комфортнее не только в столице региона, но и становятся доступными для жителей небольших населенных пунктов», – сказал директор по развитию цифровых проектов «МегаФона» на Урале Евгений Иванов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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