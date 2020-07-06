В Свердловской области занято 76,2% «ковидных» коек

В Свердловской области для больных с тяжелыми формами коронавируса и пневмониями оборудовали 6308 коек, но свободно меньше четверти, сказано в информационном бюллетене по ситуации с Covid-19 в УРФО, опубликованном на сайте полномочного представителя президента России на Урале. По последним данным, заняты 4807 коек, то есть 76,2%.

Отметим, ранее «Новому Дню» сообщили в оперативном штабе Свердловской области, что в медучреждениях, расположенных в Екатеринбурге, находится 2292 «ковидных» коек.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.07.20

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