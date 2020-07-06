На Средний Урал за июнь привезли полторы тысячи тонн арбузов и дынь

На плодоовощные базы Екатеринбурга за первый месяц лета привезли 1580 тонн арбузов и дынь. Большая часть урожая прибыла из Казахстана. Отечественные арбузы – порядка 100 тонн – поступили из Астрахани.

Арбузы и дыни относятся к подкарантинной продукции. Поступившие партии бахчевых проверяли сотрудники отдела фитосанитарного контроля совместно с работниками лаборатории ФГБУ «Свердловский референтный центр». По результатам лабораторных исследований карантинные объекты в арбузах и дынях не обнаружены, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Проверка арбузов на нитраты

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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