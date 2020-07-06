В Нижнем Тагиле осудили мужчину, который сбросил товарища с балкона

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор мужчине, который убил своего собутыльника. Приятели выпивали в октябре прошлого года, поругались и вышли на балкон. После чего Сергей Парфентьев со словами: «Лети без парашюта» толкнул оппонента рукой в грудь. Потерпевший выпал с балкона на 8 этаже, он получил тупую сочетанную травму головы, груди, живота, таза, верхних и нижних конечностей, началось кровотечение, мужчина скончался до приезда скорой.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, подсудимый свою вину не признал, уверяя, что преступление не совершал. Но в суде выступил свидетель – в квартире в момент совершения преступления находится еще один мужчина.

Примечательно, что в 2015 году обвиняемого судили, в том числе по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Тогда он угрожал выкинуть из окна той же квартиры свою несовершеннолетнюю дочь. Из колонии Парфентьев вышел в августе 2019 года, за два месяца до нового преступления. Сегодня его отправили в колонию особого режима на 12 лет. Приговор в законную силу не вступил.

Нижний Тагил, Людмила Прокофьева

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