Куйвашев снова продлил «коронавирусные» ограничения в Свердловской области

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в очередной раз продлил ограничения, связанные с коронавирусом, в регионе. По-прежнему могут работать магазины до 800 квадратных метров с отдельным входом, летние веранды кафе и ресторанов, предприятия сферы услуг, детские лагеря и детские сады (последние при условии загрузки не более 50%), фитнес-центры для индивидуальных тренировок, библиотеки, автошколы, салоны красоты и медцентры, и так далее.

Оставшиеся ограничения распространяются, в основном, на торговые центры и общепит, у которого нет летних веранд и доставки. Им нельзя работать еще минимум неделю – Куйвашев продлил действие своего последнего указа до 13 июля.

«Многие уже возобновили свою деятельность. Это пока максимум возможного, полностью отказаться от ограничений мы не можем, вы видите, что каждый день мы фиксируем более 200 новых случаев коронавирусной инфекции. Поэтому прошу и сейчас внимательно соблюдать все разумные меры, которые введены, чтобы защитить ваше здоровье. Не забывайте носить маски и воздержитесь от необязательных встреч в больших компаниях», – призвал Куйвашев.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.07.20

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