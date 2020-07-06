Большая часть доноров «антиковидной» крови – это переболевшие медики

Областная станция переливания крови продолжает принимать переболевших коронавирусом, чтобы взять у них кровь – из нее выделяют плазму, которая применяется для лечения тех, кто болеет Covid-19 сейчас. По словам медиков, большая часть доноров ценной крови с антителами – это врачи и медсестры.

«На сегодняшний день значительная часть тех, кто сдал кровь на плазму, – это именно медработники. То есть те, кто и так находится на первых рубежах борьбы с этим заболеванием. Тем не менее, в свободное от работы время наши коллеги приходят к нам, чтобы помочь еще и так. Герои в квадрате. А одна из сотрудниц СОКБ №1 сдавала иммунную плазму уже дважды, так как была потребность в ее группе крови», – рассказал заместитель главного врача Областной станции переливания крови по медицинской части Максим Галимов.

Напомним, переливание плазмы тем, кто болеет тяжелыми формами коронавируса, в регионе применяют с конца апреля. По информации департамента информполитики региона, позитивный эффект от применения метода врачи наблюдают в 40% случаев. Как пояснили в Свердловской областной станции переливания крови, один донор может предоставить плазму для 1-3 пациентов. Всем, кто переболел коронавирусом и хочет стать донором, необходимо обращаться по телефону +7(343) 233-46-61 или по почте plasmacovid@yandex.ru.

Екатеринбург, Елена Сычева

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