122 свердловчанина попали в больницы с подозрением на клещевой энцефалит

В Свердловской области на начало июля от укусов клещей пострадали свыше 29 тысяч человек. Это на 5% больше, чем регистрировалось в том же периоде прошлого года. Среди детей до 17 лет зафиксировано 6842 случаев присасывания клещей.

По данным Роспотребнадзора, активность клещей регистрируется в 65 муниципалитетах. Треть случаев приходится на Екатеринбург. С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 122 человека. На данный момент диагноз подтвержден у 10 пациентов, в том числе у 4 детей. Клещевой иксодовый боррелиоз подозревается у 274 человек. У 49 пациентов диагноз подтвержден. В ведомстве также сообщают, что на 6 июля в Свердловской области за счет разных источников финансирования было проведено свыше 60 тысяч вакцинаций и более 128 тысяч ревакцинаций. Отметим, что в период ограничительных мер из-за коронавируса в течение двух месяцах в больницах не работали прививочные кабинеты.

«Лицам, пропустившим очередную ревакцинацию, следует убедиться в защищенности от клещевого вирусного энцефалита. Это можно сделать с помощью исследования крови на напряженность постпрививочного иммунитета. По результатам исследования лечащим врачом будет принято решение о схеме проведения дальнейшей иммунизации. Обследование можно провести в аккредитованных лабораториях», – сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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