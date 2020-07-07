Жительницу Екатеринбурга отправили в колонию-поселение за пьяное ДТП с погибшим на ЕКАДе

В Екатеринбурге вынесли приговор Кристине Тахтеевой, которая летом прошлого года устроила смертельное ДТП на ЕКАДе. Девушка ночью после пьяной вечеринки села за руль каршерингового авто «Хендэ Солярис». С ней в машине были молодой человек и подруга. Тахтеева разогналась более 90 км/ч, выехала на закрытый участок дороги, где шел ремонт, въехала в насыпь, которая удерживала дорожный знак, а после врезалась в бетонные блоки.

Парень, который был на заднем сидении, получил травмы головы, туловища и конечностей. Спустя 2,5 недели он скончался в больнице. Пассажирка, которая была на переднем сидении, получила травмы ребер, живота, позвоночника.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, девушку судили по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека). Тахтееву приговорили к 7 годам колонии-поселения с запретом на вождение на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Людмила Прокопьева

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