В уральских лесах появились лисички (ФОТО)

В уральских лесах начался сезон лисичек. Пока, в основном, это касается западной части Свердловской области. Грибники сообщают о том, что уже собирают лисички небольшими ведрами. Помогла погода – сильные дожди, которые шли неделю перед нынешней жарой, способствовали росту этих грибов. Отметим, что лисички чаще всего растут в хвойных, иногда – в березовых лесах, но в невысокой траве. Гриб любят за легкость в сборе и обращении – лисички обычно растут кучно, в них практически не бывает червей, к тому же эти грибы почти не надо чистить.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.07.20

Жительницу Екатеринбурга отправили в колонию-поселение за пьяное ДТП с погибшим на ЕКАДе. / 122 свердловчанина попали в больницы с подозрением на клещевой энцефалит. / Эксперт: места в отелях российского юга закончатся к 25 июля. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»