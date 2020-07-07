Статистика по коронавирусу: 7 смертей и 226 новых случаев

В Свердловской области продолжают умирать больные коронавирусом – за последние сутки список жертв Covid-19 в регионе пополнился еще семью пациентами больниц, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Всего в области умерли 138 человек от Covid-19.

По числу новых заражений за сутки регион находится на пятой строчке в стране – заразились еще 226 человек. Всего с момента распространения инфекции в Свердловской области было инфицировано 14529 человек. За сутки список выздоровевших пополнился 284 жителями региона.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.07.20

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