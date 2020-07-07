На протестном заводе Нижнего Тагила отменили трехдневную рабочую неделю

На Нижнетагильском заводе металлических конструкций, сотрудники которого планировали выйти на митинг, отменили решение о введении сокращенной рабочей недели с июля. Накануне с работниками встретился руководитель предприятия Виталий Парфенов и рассказал о том, как удалось решить проблему с заказами.

«С завтрашнего дня мы начинаем работать в прежнем режиме. Благодаря проделанной работе нашего руководства, удалось сдвинуть часть заказов, которые мы должны были выполнять в четвертом квартале, на текущий. Нас порадовало, что не все чиновники прячутся от проблем, как это сделал глава Тагила Пинаев, наше обращение к Николаю Цуканову дошло, спасибо ему за неравнодушие к нашей проблеме, он активно включился в процесс», – сообщила «ВКонтакте» сотрудница завода Светлана Фесюнова.

Впрочем, проблемы у завода возможны в будущем. «Что будет в четвертом квартале, сказать сложно. Я думаю, что этот режим неполной занятости, то есть трехдневный, он может с октября месяца, но может и не наступить. Поэтому я отменяю приказ, который подписал в апреле (о переводе на трехдневный график с июля, – прим. ред.), но подпишу новый приказ, о том, что в октябре возможен режим неполной занятости. Так будет правильно и честно по отношению ко всем нам. Хочу вас заверить, какие бы несправедливости, критические замечания в адрес руководства предприятия и меня в частности не говорил наш мэр, все руководители, от которых зависит загрузка предприятия, они в поте лица работают, чтобы все были загружены работой и чтобы зарплата выплачивалась вовремя. Я благодарен вам за поддержку, благодаря вам, о наших проблемах услышали», – обратился директор к заводчанам.

Напомним, сотрудники НТЗМК планировали выйти на митинг из-за планируемого перевода на сокращенную неделю и, как следствие, потерь в зарплате. Причиной стало отсутствие заказов. Завод рассчитывал на крупный заказ на изготовление металлоконструкций для строящегося моста через тагильский пруд. Тендер выиграли москвичи – генподрядчиком по строительству моста выступает фирма «АльмакорГруп». Та подобрала подрядчика, но им оказался не НТЗМК, традиционно занятый на подобных работах, а тюменская компания.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 07.07.20

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