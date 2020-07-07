российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 июля 2020, 10:57 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

На протестном заводе Нижнего Тагила отменили трехдневную рабочую неделю

На Нижнетагильском заводе металлических конструкций, сотрудники которого планировали выйти на митинг, отменили решение о введении сокращенной рабочей недели с июля. Накануне с работниками встретился руководитель предприятия Виталий Парфенов и рассказал о том, как удалось решить проблему с заказами.

«С завтрашнего дня мы начинаем работать в прежнем режиме. Благодаря проделанной работе нашего руководства, удалось сдвинуть часть заказов, которые мы должны были выполнять в четвертом квартале, на текущий. Нас порадовало, что не все чиновники прячутся от проблем, как это сделал глава Тагила Пинаев, наше обращение к Николаю Цуканову дошло, спасибо ему за неравнодушие к нашей проблеме, он активно включился в процесс», – сообщила «ВКонтакте» сотрудница завода Светлана Фесюнова.

Впрочем, проблемы у завода возможны в будущем. «Что будет в четвертом квартале, сказать сложно. Я думаю, что этот режим неполной занятости, то есть трехдневный, он может с октября месяца, но может и не наступить. Поэтому я отменяю приказ, который подписал в апреле (о переводе на трехдневный график с июля, – прим. ред.), но подпишу новый приказ, о том, что в октябре возможен режим неполной занятости. Так будет правильно и честно по отношению ко всем нам. Хочу вас заверить, какие бы несправедливости, критические замечания в адрес руководства предприятия и меня в частности не говорил наш мэр, все руководители, от которых зависит загрузка предприятия, они в поте лица работают, чтобы все были загружены работой и чтобы зарплата выплачивалась вовремя. Я благодарен вам за поддержку, благодаря вам, о наших проблемах услышали», – обратился директор к заводчанам.

Напомним, сотрудники НТЗМК планировали выйти на митинг из-за планируемого перевода на сокращенную неделю и, как следствие, потерь в зарплате. Причиной стало отсутствие заказов. Завод рассчитывал на крупный заказ на изготовление металлоконструкций для строящегося моста через тагильский пруд. Тендер выиграли москвичи – генподрядчиком по строительству моста выступает фирма «АльмакорГруп». Та подобрала подрядчика, но им оказался не НТЗМК, традиционно занятый на подобных работах, а тюменская компания.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 07.07.20

Статистика по коронавирусу: 7 смертей и 226 новых случаев. / Свердловский вице-губернатор ушел на карантин – в его семье есть заболевший Covid-19. / Скорая помощь получила 28 новых реанимобилей взамен старых, новых бригад медиков пока не будет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,