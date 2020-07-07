Отель-пятизвездник превратили в изолятор: «Изъят под государственные нужды»

В Екатеринбурге пятизвездник Ramada на Кольцовском тракте работает как изолятор для больных с легкими формами коронавируса, поэтому не будет принимать гостей еще какое-то время. Информацию о том, что отель переделали под изолятор, ранее «Новому Дню» сообщали сами жители Екатеринбурга, которых помещали на лечение. В частности, туда переводили персонал Уральского института травматологии – у одного из пациентов медучреждения обнаружили коронавирус. Контактировавших с ним, у кого результат анализа оказался положительным, сразу же перевезли отель и держали там до выздоровления, пока тесты не показали отрицательный результат на Covid-19.

В самом отеле говорят, что он «изъят под государственные нужды», не уточняя, что в номерах находятся зараженные с легкими или бессимптомными формами коронавируса. Первоначально планировалось, что отель откроется в конце июня, однако новую дату перенесли на месяц – теперь там говорят о том, что гости смогут бронировать номера с 24 июля.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.07.20

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