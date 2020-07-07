Криминальные итоги полугодия: интернет-преступность набирает обороты, число квартирных краж упало

Прокуратура Свердловской области подвела итоги состояния преступности за полгода, половина которого пришлась на время пандемии. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в регионе было зарегистрировано 29248 преступлений, на 3,8 % больше, чем годом ранее. Из них чуть менее половины небольшой тяжести, а 23,5 % – тяжкие или особо тяжкие. Почти все зарегистрированные преступления – городские (89,9 %), в селах официально совершено 2959 преступлений. За полгода из-за криминала погибли 283 человека, 400 получили тяжкие травмы. На долю интернета приходится 22,7 % от общего числа преступлений, и это на 85,4 % больше, чем в прошлом году. Это в основном хищения с карт, торговля наркотиками, мошенничества, кражи.

Около половины от всех преступлений составили хищения имущества. За минувшие полгода, когда около полутора месяцев многие сидели по домам, число квартирных краж упало на 28,2 %. Зато почти на 90 % выросло число мелких краж, которые совершали те, кто ранее попадал под административку за мелкое хищение.

На 11 % выросло число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Уральцы стали на 22,5 % чаще наносить друг другу легкий вред здоровью. Официально улучшилась статистика по побоям (116 УК РФ): число преступлений снизилось с 69 до 50. За этот же период экономических преступлений стало почти на 2 % меньше, а коррупционных – на 19 % больше.

В прокуратуре также сообщили, кто чаще совершает преступления. Если составлять портрет типичного преступника, то это будет мужчина (82,8%) без постоянного источника дохода (53,6 %), но редко официально безработный (безработных преступников только 1,7 %). В 63,4 % случаев речь идет о тех, кто ранее уже совершал преступления, но только в 38,3 % – об уже ранее судимых. В 36,9 % случаев преступник был пьян, в 0,5 % – употребил наркотики.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 07.07.20

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