Мэр Сысерти анонсировал масштабное благоустройство прогулочных зон. Пока в них нужно хотя бы прибраться (ФОТО)

Глава Сысерти Дмитрий Нисковских проанонсировал проект масштабного благоустройства прогулочных зон, в том числе – вне исторического центра, где уже начались работы. На ситуацию с набережной Механического пруда обратили внимание читатели «Нового Дня». Они рассказали, что в районе бывшего завода Уралгидромаш совсем нет урн – только один большой бак для мусора в конце аллеи, зато есть скамейки, и горожане, которые приходят сюда, оставляют после себя бутылки, банки, фантики и другой мусор. «Возле бывшего Уралгидромаша всегда грязь, не убрано, то же самое на так называемом пляже в старом центре, во дворах отдельных домов. Порядок навели только на Тальковом камне», – рассказал житель Сысерти Николай.

«Новый День» адресовал вопрос Дмитрию Нисковских, который пояснил, что аллея у Механического пруда не входит в территорию исторического центра, который сейчас активно благоустраивается. «В Сысерти существует потребность в благоустройстве других общественных пространств, в рамках программы «Комфортная городская среда» мы подаем заявку на территорию, которая стала победителем в общественном голосовании – это сквер около центрального дома культуры, большая территория вокруг ДК, площадь перед администрацией и спортивная зона около школы № 6. После реализации проекта планируем двинуться в сторону Механического пруда, которая в этом году получила поддержку от волонтеров «Лесное объединение», мы высадили там аллею дубов, там есть небольшое количество урн, скамеечек, которые мы в прошлом году с инициативными гражданами восстановили, потихонечку будем двигаться к тому, чтобы знаковые территории были связаны прогулочными зонами – двигаясь от центральной части Сысерти, откуда зародился завод, в сторону Механического пруда, потому что это знаковое место, большое промышленное развитие было связано с Уралгидромашем. Постепенно придем к тому, чтобы обустроить эту территорию», – сказал мэр.

Отметим, что также в Сысерти будет развиваться территория старого чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских, где, по словам Нисковских, будет создано культурно-образовательное пространство (сначала там собираются проводить фестивали, летние коворкинги). На сезонный проект – «Лето на заводе» – «Агентство развития Сысерти» получило президентский грант, но в дальнейшем с помощью привлечения средств частного бизнеса, грантов и денег из областного бюджета на заводе планируются капитальные работы по восстановлению цехов и площадок, чтобы создать в них креативный кластер.

Также рядом может появиться и жилой комплекс. «Эта территория – большой микс из разных собственников. Грант, полученный из федерального бюджета, предусматривает благоустройство тех пространств, которые находятся на балансе муниципалитета. Есть еще сама площадка завода, плотина. Мы с группой архитекторов из Р1 делаем концепцию создания апартаментно-жилых комплексов на площади 10 тысяч квадратов, включая гостиницу 4-5 звездного уровня. Только этот проект в рамках определенной калькуляции может стоить до миллиарда рублей, но это уже коммерция, которая может быть интересна девелоперам. Проект реставрации самого завода с музеями, кинотеатрами, пространствами для коворкингов и резидентов этого креативного кластера – тоже примерно миллиард рублей. Но коллеги из АСИ позволяют сделать более точную финансовую модель, более гибкую, которая может адаптироваться под запросы проекта «Лето на заводе», чтобы двигаться можно было поэтапно, а не сразу взять миллиард, вовлекая небольшие средства из разных источников», – прокомментировал Нисковских.

Екатеринбург, Елена Сычева

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