Свердловские власти снова увеличивают число коек для больных коронавирусом

Вице-губернатор Свердловской области рассказал, что в Екатеринбурге, куда он причислил Первоуральск и Верхнюю Пышму, сейчас свободно около 25% коек, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями. О том, что в регионе заняты 34 специальных мест для «ковидных» больных, «Новый День» писал вчера. По словам Крекова, в регионе в ближайшие дни увеличат коечный фонд.

«Нам нужна большая цифра для безопасности и спокойствия. В ближайшие три дня еще будет увеличен коечный фонд. Надо иметь подушку безопасности. При этом много пациентов остаются на дому. У нас около 700 пациентов в местах временной изоляции, около 300 свободных мест у нас еще [в изоляторах] – туда мы будем перемещать больных на долечивание, кто уже находится в больнице, но получил отрицательный тест», – сказал Креков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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