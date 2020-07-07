«Прорабатываем, как соблюсти меры, чтобы не было зараженности», – власти про Царские дни с участием паломников

Свердловские власти совместно с Епархией прорабатывают различные варианты организации масштабного фестиваля Царские дни, а главное – Крестного хода с участием тысяч паломников. «Переговоры с организаторами идут. В последней редакции указа губернатора разрешены культурные и спортивные мероприятия на открытом воздухе при соблюдении всех мер безопасности. С Епархией прорабатываем, как соблюсти, чтобы не было зараженности. Мы имеем позитивный и не очень позитивный опыт. Здесь, думаю, нам удастся компромиссно решить эти вопросы», – прокомментировал сегодня во время брифинга заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Напомним, Епархия заявила о проведении фестиваля «Царские дни» с 12 по 20 июля. В программе – концерты, встречи и выставки в закрытых помещениях, а также спортивные мероприятия. Главным и самым масштабным событием должна стать Божественная литургия на площади возле Храма на Крови и последующий за ней Крестный ход до Ганиной Ямы. В прошлые год в этих мероприятиях принимали участие тысячи паломников со всего света. Сколько человек будет участвовать в этом году, не известно.

«Новый День» направил в пресс-службу Екатеринбургской Епархии вопросы про соблюдение санитарных мер безопасности при проведении «Царских дней» в этом году. Как только ответы будут получены, агентство их опубликует.

Крестный ход. 2019 год

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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