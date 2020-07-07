В Екатеринбурге взрослые и дети открыли сезон купания в фонтанах (ФОТО)

В Екатеринбурге в понедельник отключили горячую воду – опрессовки продлятся до пятницы, а ни одного одобренного Роспотребнадзором и ГИМС пляжа в уральской столице нет. Поэтому в жару уральцы купаются в фонтанах. Самая популярная локация у детей – фонтан у Ельцин-центра. Струи бьют из постамента, дети бегают между ними. Такой же фонтан есть у торгового центра «Пассаж», но сегодня днем он был выключен.

Второй по популярности не только у детей, но и у взрослых – «Каменный цветок» на площади Труда. Накануне он был выключен, что не мешало горожанам купаться в нагретой воде в чаше фонтана.

Меньше всего купающихся в фонтане напротив областного правительства, на Октябрьской площади. Напротив, недавно открытый после очередной реконструкции фонтан у памятника изобретателю радио Александру Попову пользуется успехом у горожан, желающих искупаться. Надо отметить, что этот фонтан – светомузыкальный, там протянуты электроды, поэтому погружение в воду может стать фатальным. Так, в 2016 году юноша, купавшийся в светомузыкальном фонтане в Нижнем Тагиле, погиб из-за удара током.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 07.07.20

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