В Екатеринбурге будут судить футбольного тренера, который избил жену и пообещал убить из-за покупки дорогих продуктов

В Екатеринбурге утверждено обвинительное заключение по делу бывшего тренера, который избил бывшую жену и пообещал ее убить, когда та купила слишком дорогие продукты.

Как полагает следствие, конфликт между бывшими супругами, которые продолжили жить вместе, произошел 19 апреля 2019 года. Поводом стали проблемы с деньгами. Мужчина, работавший тренером по общей физической подготовке в одном из городских футбольных клубов, стал бизнесменом и прогорел, вместе с экс-женой он взял 150 тысяч рублей в кредит. А в тот день он выпил и проверил, какие продукты купила женщина. Набор показался ему слишком дорогим, и он ударил женщину по лицу. Она спряталась в ванной комнате, попыталась закрыть дверь, но пьяный физкультурник был сильнее – он открыл дверь, начал душить женщину, бить кулаками по лицу, пнул ее в грудь. При этом мужчина угрожал убить свою жертву. В какой-то момент «кухонный боксер» вышел на балкон, женщина выбежала из квартиры и закрыла дверь. В полиции она написала заявление на бывшего мужа.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, мужчину будут судить по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Обвинительное заключение утверждено, дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 6 Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга. Дебоширу грозит лишение свободы максимум на 2 года.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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