На Среднем Урале за один месяц нашли четыре уникальных изумруда (ФОТО)

В июне на месторождении в поселке Малышева на Урале обнаружили сразу четыре крупных изумруда. Общая масса самородков – 4,8 килограмма. Сейчас камни проходят оценку в Гохране РФ, после этого будет принято решение об их продаже. Каждый из камней может стоить от 7 до 11 тысяч долларов.

Как сообщили на предприятии «Мариинский прииск» (входит в корпорацию «Ростех»), изумруды были найдены на ленте конвейера при сортировке камней. Они имеют правильную форму, темно-зеленый цвет и хороший сорт. Это первая массовая находка такого качества на руднике за последние 20 лет.

«За первую половину года на Малышевском месторождении обнаружили уже шесть крупных изумрудов – это больше, чем за весь 2019 год, и вдвое выше показателей за 2018 год. Таких результатов удалось достичь благодаря изменению технологии дробления руды, на которую предприятие перешло в рамках новой стратегии развития. Мы изменили настройки фракционного оборудования, что позволило нам увеличить размер камней с сохранением их природной формы в готовом сырье. Такие изумруды более востребованы и ценятся выше, чем мелкие камни. Мы рассчитываем, что четыре самородка, найденные в этом месяце, быстро обретут новых владельцев», – рассказал Кирилл Федоров, генеральный директор ООО «РТ-Капитал». Эта компания является «дочкой» госкорпорации и занимается непрофильными и проблемными активами.

Новая стратегия развития Мариинского прииска была утверждена в январе 2020 года. Ее цель – увеличение добычи драгоценных камней и повышение эффективности свердловского рудника.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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