В Екатеринбург прибыл вывозной рейс из Таджикистана

Сегодня ночью в екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился самолет авиакомпании Tajik Air, выполнивший вывозной рейс из Душанбе. На борту воздушного судна находились 199 россиян.

Как сообщает свердловский оперштаб по борьбе с коронавирусом, 125 пассажиров, включая пятерых детей, были направлены в обсерватор до получения отрицательных тестов на Covid-19. Остальные прибывшие направились в свои регионы.

Накануне на Средний Урал вернулись еще 97 россиян, прибывших вывозным рейсом из Киргизии. Они также находятся в обсервации до получения результатов тестирования. Напомним, по данным Минпромсвязи РФ, в ближайшие дни в Екатеринбург должны прибыть еще два рейса из стран СНГ – Таджикистана и Азербайджана.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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