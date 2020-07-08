«Жители оценили», – автор первого граффити на муниципальном фестивале закончил работу (ФОТО)

Автор первого граффити, которое выполнено в рамках муниципального фестиваля стрит-арта в Екатеринбурге, завершил работу. Об этом написал сам художник-оформитель Тимур Бразил в своем инстаграме. «Мой арт на фестивале Publicart в Екатеринбурге! В самом центре напротив Дворца молодежи)) !! Жители оценили!! Спасибо парням за прием»! – написал он.

На картинке изображены два жирафа. В чем смысл этой работы, возможно, расскажут организаторы фестиваля. В пресс-службе мэрии «Новому Дню» пояснили, что, по их данным, ни одна из начатых работ пока завершена, но вскоре планируется пресс-тур для журналистов, где покажут часть рисунков на стенах.

Добавим, автор первого граффити в рамках Publicart занимается, судя по портфолио в инстаграме, коммерческой росписью стен. В числе его последних работ рисунок в честь 75-летия Победы на ММК в Магнитогорске, футуристическое граффити в санатории «Аленушка», изображение шаурмы на ресторане «Два шампура».

Екатеринбург, Елена Сычева

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