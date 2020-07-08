Банки «зарубили» треть заявок на эскроу-счета от застройщиков

Свердловская область попала в число регионов-лидеров по числу счетов эскроу. Как рассказал сегодня на пресс-конференции начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов, в области услуги по открытию таких счетов предоставляют семь банков. К 1 июня застройщики подали 130 заявок. Их них в 46 случаях был отказ, по 56 заявкам принято решение об одобрении.

По словам Марданова, основная причина отказа – недостаточная рентабельность проекта, застройщик должен подтвердить рентабельность хотя бы на уровне 15-20 %. На втором месте проблемы, связанные с разрешительной документацией, когда или не все документы предоставлены, или у застройщика есть проблема с получением разрешения на строительство.

Жители Свердловской области внесли на счета эскроу 10,6 млрд рублей, открыто 3800 таких счетов. Уже есть завершенные проекты: закрыто 276 счетов на сумму в 811 млн рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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