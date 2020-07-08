Сегодня отмечается православный День влюбленных

Сегодня, 8 июля, в православном календаре отмечается День влюбленных. Основоположниками супружеской любви и верности Русская Православная Церковь считает муромских Святых чудотворцев, живших в 12-13 веке, Петра и Февронию.

Легенда любви этой супружеской пары не так романтична. Она гласит, что за несколько лет до вступления на Муромский престол благоверный князь Петр заболел проказой. Никто не мог его излечить. Но однажды во сне ему привиделось, что это сделает дочь пчеловода Феврония.

Согласно легенде они встретились и через какое-то время полюбили друг друга. Феврония вылечила князя и вышла за него замуж. Свою любовь и верность супруги пронесли через долгие годы. Пара прославилась своим благочестием и милосердием. Русской Православной Церковью через 300 лет после кончины Петр и Феврония были причислены к лику святых. А умерли они в один день и час, по новому стилю 8 июля. Эта дата и была впоследствии обозначена в православном календаре как день празднования всех влюбленных.

На Руси этот день никогда не было принято отмечать широко. Никакие подарки в форме сердечек, как делается это в одноименный католический день, не уместны. Православные христиане сегодня должны молиться в храмах и церквях о большой любви и семейном благополучии.

Екатеринбург, Елена Васильева

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