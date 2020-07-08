На озере Балтым волонтеры, полиция и водолазы ищут пропавшего 9-летнего мальчика

Под Екатеринбургом на озере Балтым пропал 9-летний мальчик, который приехал на водоем отдыхать с родителями. Со вчерашнего вечера его местонахождение неизвестно. На месте работают поисковые отряд добровольцев, следователи, полиция, МЧС и водолазы. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» на своей странице «ВКонтакте», 9-летний Ульфан Мордехай пропал 7 июля вечером на озере Балтым в поселке Санаторный. Рост ребенка – 126 сантиметров, телосложение нормальное, глаза голубые, волосы светло-русые. Одет был только в серые шорты. Поиски идут со вчерашнего вечера, но пока не принесли результатов. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области, организована доследственная проверка по факту пропажи мальчика.

«В поисках пропавшего 9-летнего мальчика в районе Балтыма принимают участие, в том числе, и сотрудники СКР из города Верхняя Пышма, а также отдела криминалистики областного Следственного комитета, проводится доследственная проверка. Совместно с органами полиции и МЧС, водолазами, волонтерами принимаются все возможные меры по установлению местонахождения пропавшего ребенка», – сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 08.07.20

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