В Волчанске рабочего, менявшего трубы, насмерть завалило землей

В городе Волчанске 33-летнего рабочего засыпало землей. Мужчина умер. Инцидент произошел во время работ по замене трубы холодного водоснабжения. «На пострадавшего, находившегося в траншее, сошёл пласт земли, в результате чего мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Как полагает следствие, сход пласта земли произошёл из-за того, что стенки траншеи не были надлежащим образом укреплены», – сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Там уточнили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ведется следствие.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.07.20

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