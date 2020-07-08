В мэрии Екатеринбурга до сих пор не определились с форматом празднования Дня города

На следующей неделе в администрации Екатеринбурга будет решаться вопрос, в каком формате проводить День города. В этом году праздник приходится на 15 августа. Но будут ли в этот день организованы массовые мероприятия – пока неизвестно.

«С 1 сентября дети должны пойти в школы, и это будет учеба оффлайн. Мы обязаны сделать так, чтобы к осени не было никаких вспышек заболевания. Поэтому будем смотреть, какая у нас динамика [по коронавирусу], и, исходя из этого, принимать решение по поводу массовых мероприятий на Дне города. На следующей неделе дедлайн для принятия этого решения», – сообщил глава Екатеринбурга Александр Высокинский во время «Прямой линии» на 41 канале.

Мэр также отметил, что сейчас основной путь передачи вируса – бытовой. Поэтому он еще раз попросил горожан носить маски и соблюдать меры предосторожности.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 08.07.20

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