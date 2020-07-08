В Царские дни-2020 не будет палаточного городка

Организаторы Царских дней решили отказаться в этом году от палаточного городка для паломников. В прошлые годы в нем размещались две-три тысячи человек «из числа особо нуждающихся». Там они могли отдохнуть, поспать, принять душ, поесть, получить медпомощь. В этом году палаток для верующих не будет. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе екатеринбургской епархии, возле Храма-на-Крови появится большая армейская палатка, которая будет работать как камера хранения. В ней верующие смогут оставить тяжелые вещи перед крестным ходом на Ганину Яму. Работать камера будет дольше обычного, т.к. некоторые паломники из монастыря отправятся в Алапаевск, чтобы принять участие в торжествах, посвященных Царским дням, там.

Напомним, в прошлом году в большом крестном ходе от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы прошли около 60 тысяч человек. Годом ранее – в 100-летие со дня расстрела Романовых – около 100 тысяч человек, тогда в Екатеринбург приезжал патриарх Кирилл.

В этом году, весьма вероятно, что в крестном ходе не примут участие почитатели лишенного сана схимонаха Сергия – тот через своих подручных объявил о том, что проведет свой крестный ход в Среднеуральском женском монастыре «Спорительница хлебов».

Добавим, накануне полпред президента России Николай Цуканов встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, чтобы обсудить подготовку к Царским дням. Полномочный представитель попросил митрополита и губернатора обеспечить участников мероприятий достаточным количеством средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, чтобы минимизировать риски заражения.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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