«Болезнь протекает очень тяжело, очень резко», – Владимир Бегунов из «Чайф» заразился коронавирусом

Владимир Бегунов из группы «Чайф» заразился коронавирусом. У него положительный тест, а также диагностирована пневмония. По словам музыканта, болезнь протекает очень тяжело и очень резко. «Нет на свете врагов, которым я хотел бы пожелать тех же ощущений», – сообщил Бегунов. О своем диагнозе Владимир Бегунов сообщил в видеообращении на официальной странице группы «Чайф» в «Фейсбуке».

«Я стал частью статистики. Мне поставлен Covid-19, поставлена пневмония. К великому счастью, [...] вовремя меня заставили принимать антибиотики. Поражение легких всего 10%, что очень и очень хороший результат. Но не слушайте бессмертных идиотов, которые говорят, что этого нет. Зараза существует, она крайне неприятна. И скажем так, нет на свете врагов, которым я хотел бы пожелать тех же ощущений. Болезнь протекает очень тяжело, очень резко», – рассказал Владимир Бегунов.

По словам музыканта, система здравоохранения не справляется с нагрузкой. В КТ-центры постоянно привозят новых и новых пациентов – в состояниях средней тяжести, тяжелых. «Вы бОльшую часть времени будете предоставлены сами себе. Хотя медработники работают в безумном режиме, их можно понять, нагрузка огромна. Они понимают ужас происходящего и не понимают всеобщего легкомыслия», – говорит Бегунов.

Музыканту предстоит сдать контрольные тесты на коронавирус 10 и 13 июля. «Общее состояние, думаю, ничего, хотя есть много вопросов к тулову, которое явно было не готово к таким испытаниям», – заключил Владимир Бегунов. До того, как Бегунову был поставлен диагноз, группа «Чайф» проводила репетиции, работала над новым альбомом. Сейчас все встречи прекращены. Все музыканты группы сдали тесты на коронавирус, они отрицательные.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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