На Среднем Урале выявлено 263 новых случая коронавируса

В Свердловской области зарегистрировано 263 новых случая Covid-19. В статистику смертности попали еще три пациента, таким образом, всего в регионе от коронавируса умер уже 141 человек.

Как сообщает оперативный штаб, за минувшие сутки диагноз был подтвержден у жителей Екатеринбурга (+120), Алапаевского района, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Волчанска, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Ивделя, Качканара, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, Камышловского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Туринского и Шалинского городских округов.

Всего с начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано 14792 случая новой коронавирусной инфекции. Состояние 166 пациентов, находящихся на лечении, оценивается как тяжелое. В реанимации находятся 135 человек, в том числе 58 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 806. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За один день уральские врачи выписали 282 человека. Всего вылеченных – 9008 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 08.07.20

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