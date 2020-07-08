На федеральной трассе столкнулись три автобуса с детьми, ехавшими в лагерь

На федеральной трассе М-5 «Урал» в районе Сысерти столкнулись сразу три автобуса, в которых находились дети. Их перевозили в загородный лагерь, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области. Там уточнили, что авария произошла, по предварительным данным, из-за того, что водитель одного из трех автобусов не выдержал дистанцию. «На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства и причины данного происшествия, сотрудники опрашивают водителей – участников ДТП», – сообщили в ГИБДД.

Там уточнили, что никто из детей не пострадал, а сама перевозка была организована по всем правилам – автобусы прошли техосмотр перед рейсом, в пути их сопровождали наряды дорожно-патрульной службы. В прокуратуре Свердловской области сообщили, что в автобусах находились 170 человек, включая 130 детей и 40 сопровождающих. Сейчас все они доставлены в лагерь, куда и направлялись. Тем не менее, надзорное ведомство проводит собственную проверку. «Будет установлено, когда проводился последний технический осмотр указанных автобусов, были ли они исправны на момент выхода на линию, а также проходили ли водители медицинский осмотр до начала смены. Особое внимание будет обращено на соблюдение нормативов труда и отдыха водителей пассажирских автобусов. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.07.20

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