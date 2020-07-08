Спасатели нашли в озере тело пропавшего на Балтыме мальчика

Водолазы обнаружили в озере тело пропавшего накануне на Балтыме 9-летнего мальчика. Причины смерти определит экспертиза. Доследственная проверка продолжается, – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Напомним, накануне вечером на озере Балтым пропал 9-летний мальчик, который приехал на водоем отдыхать с родителями. Со вчерашнего вечера ребенка искали волонтеры, следователи, полиция, МЧС. Сегодня утром к поискам присоединились водолазы, которые и обнаружили тело мальчика в озере Балтым. Сейчас на месте ждут судмедэксперта, – сообщили в СУ СК.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 08.07.20

На федеральной трассе столкнулись три автобуса с детьми, ехавшими в лагерь. / Производитель ИВЛ, которые винят в пожарах с гибелью пациентов, продолжает выпускать аппараты. / «Скорые» теперь будут возить на КТ только тяжелобольных коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»