В Екатеринбурге ищут пропавшую 13-летнюю девочку

В Екатеринбурге полицейские ищут 13-летнюю Яну Секаневу. Девочка ушла из дома и не вернулась. С заявлением в полицию обратилась ее мама.

Приметы девочки: рост 150 см, худощавое телосложение, глаза карие, волосы русые, подстриженные под каре. Яна была одета в белые короткие шорты в черную полоску, разноцветную безрукавку с капюшоном и черные кроссовки. «При получении какой-либо информации о местонахождении несовершеннолетней просим сообщить в дежурную часть территориального ОВД по телефону+7(343)356-42-15 или 02», – сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.07.20

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