В Екатеринбурге меняют трубы, снабжающие теплом треть города (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта под мостом на улице 40 лет ВЛКСМ меняют участок двух тепломагистралей. Это трубы диаметром 1000 и 1200 метров, которые идут от Новосвердловской ТЭЦ.

Замена труб под мостом

«Новые трубы будут служить по проекту 30 лет. И не будет такого, как в прошлые годы, когда были отказы в отопительный сезон и нам приходилось оперативно с этим разбираться. По этим двум магистралям примерно треть города получает ресурсы для отопления. Это Кировский, Октябрьский районы, центр города», – прокомментировал главный инженер Екатеринбургской теплосетевой компании Юрий Григорьев. Новые трубы будут оборудованы системой оперативного дистанционного контроля, то есть в случае каких-либо повреждений в ЕТК сразу будут знать, что и где произошло.

Энергетики на этом объекте заменят порядка 500 метров трубопроводов. Участок сложный, пролеты расположены далеко друг от друга. По словам прораба Алексея Бегунова, работа ведется в стесненных условиях, куда не всегда может пробраться техника. Приходилось делать салазки и на них протаскивать трубы. Сейчас на участке идет прокладка труб, демонтируются старые блоки фундамента, будет заливаться новый фундамент для опор. Тоннель, в котором проходят магистрали, будет усиленным, раньше он стоял на четырех опорах, теперь опор будет семь. Как идут работы – смотрите на видео.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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