Эксперты показали, как меняется динамика по коронавирусу: спад в конце июня, а потом снова рост

Эксперты Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом составили инфографику ежедневного прироста новых случаев заболевания Covid-19 в Свердловской области с пиковыми значениями в период с 1 апреля по 8 июля.

«Наибольшее пиковое значение среди регионов УрФО зафиксировано в Свердловской области, +357 человек за сутки. Такой показатель был 3 июня. К концу июня ежедневный прирост пошел на спад, однако в начале этого месяца количество новых заболевших снова начало расти по сравнению с 20 числами июня», – сообщили в ИЦК.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.07.20

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