Суд оправдал главврача, который отправлял бессимптомных пациентов с Covid-19 лечиться дома

Свердловский областной суд отменил решение Чкаловского райсуда в отношении главного врача екатеринбургской больницы № 24 Алексея Малинкина. Ранее нижестоящая инстанция постановила оштрафовать медика на 100 тысяч рублей – за то, что он отправлял пациентов с бессимптомным течением коронавируса лечиться на дому. В начале мая его признали виновным по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», сообщили в пресс-службе суда.

Сам Малинкин обжаловал решение первой инстанции. «Выслушав все доводы по делу, суд отменил постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга о назначении штрафа и прекратил производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Решение вступило в законную силу», – сообщили в пресс-службе областного суда.

Отметим, что примерно с середины мая бессимптомных пациентов или тех, у кого инфекция протекает в легкой форме, по решению оперштаба стали отправлять или на лечение на дому, или в обсерваторы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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