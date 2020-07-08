В Нижнем Тагиле бродячая собака искусала ребенка

В Нижнем Тагиле на семилетнюю девочку напала бродячая собака. ЧП произошло днем 6 июля у дома № 41 по ул. Карла Либкнехта, девочка вышла из подъезда и на нее кинулся пес, выскочивший из-за машин. Собака сразу вцепилась в горло, затем мама ребенка смогла отогнать животное.

«То есть сейчас нас ждут бесконечные перевязки. Так же собака повредила зуб, мы его удалили в зубной поликлинике на Липовом тракте. К кому и куда обращаться по этому случаю, непонятно», – рассказала сообществу «ЧП Нижний Тагил» мама ребёнка Светлана. По словам женщины, во дворе стаи бродячих собак, которые кормятся с неубранных мусорных площадок.

Прокуратура сообщила о проведении проверки, будет выясняться в том числе, как в Нижнем Тагиле решается вопрос с отловом животных. «По предварительной информации, администрацией муниципалитета заключен муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных с ООО «Специализированная служба». На данный момент прокуратура запросила информацию в администрации муниципалитета для установления, действительно ли заключен контракт на отлов безнадзорных животных, а также документы об исполнении условий контракта. При наличии действующего контракта прокуратура даст правовую оценку работе организации-подрядчика по исполнению его условий», – отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Нижний Тагил, Людмила Прокофьева

Нижний Тагил. Другие новости 08.07.20

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