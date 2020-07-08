В Свердловской области в сентябре пройдут 12 избирательных кампаний

В Свердловской области возобновляется подготовка к выборам, которые пройдут в единый день голосования 13 сентября. В том числе на эту дату переносятся весенние избирательные кампании, отложенные из-за пандемии коронавируса. Так, после предварительного согласования с ЦИК России осенью пройдут дополнительные выборы депутата Заксобрания Свердловской области по Краснотурьинскому округу. Все четыре участника кампании уже определены и прошли регистрацию – это мэр Ивделя Петр Соколюк (Единая Россия), депутат гордумы Ивделя Николай Заморин (КПРФ), депутат Екатеринбургской думы Антон Гусев (ЛДПР) и юрист Андрей Бычков (Справедливая Россия).

Также на 13 сентября переносятся довыборы в местные думы Верхней Салды, Невьянска и Полевского. Там замещаются 4 депутатских мандата, зарегистрировано 26 кандидатов. Официальные решения о возобновлении этих избирательных кампаний будут приняты в ближайшее время.

В восьми территориях полным ходом идет подготовка к запланированным думским выборам. В полном составе будет избираться только дума в Махневском муниципальном образовании. В Алапаевске, Асбесте, Сысерти, Карпинске, Гаринском округе, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле пройдут дополнительные выборы депутата в органы представительной власти.

«Сейчас идет процесс выдвижения кандидатов. По состоянию на утро 8 июля о своем желании принять участие в выборах заявили 7 человек, все в порядке самовыдвижения. В Гаринском округе выдвинулось 4 кандидата (2 из них уже зарегистрированы), по 1 кандидату – в Асбестовском и Сысертском городских округах, а также в Махневском МО. Выдвижение кандидатов завершится в 18 часов 24 июля», – сообщили в областном избиркоме.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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