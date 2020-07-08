В Академическом появился новый символ района – бронзовая скульптура «Птица счастья» (ВИДЕО)

Сегодня в Преображенском парке Академического состоялось торжественное открытие нового символа района – бронзовой скульптуры «Птица счастья». Церемонию приурочили ко Дню семьи, любви и верности.

В Академическом появилась «Птица счастья»

«Сегодня в День семьи, любви и верности сделали новый символ Академического. Это бронзовая птица – символ возрождения, символ всего нового. Означает то, что мы и дальше будем развиваться, мы будем дальше строить наш любимый Екатеринбург и Академический. Главное, чтобы эта птица стала точкой притяжения академчан», – сказал во время торжественной речи генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин.

Скульптура около двух метров в высоту, инкрустирована натуральным камнем – сердоликом. На её создание ушло около двух месяцев. Изготовлением занималась уральская литейная мастерская. Автор скульптуры – Иван Дубровин. Фигура будет украшать Преображенский парк, который продолжает развиваться. В «зеленой» зоне района формируется велопешеходный маршрут для прогулок, благоустроенная набережная реки Патрушихи, зоны для активного отдыха детей и взрослых, смотровые площадки, workout-зона и многое другое.

В будущем Преображенский парк станет сердцем района, как Центральный парк в Нью-Йорке, рассказывают в пресс-службе «РСГ-Академическое».

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 08.07.20

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