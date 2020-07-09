Во время опрессовок подтопило две квартиры и салон мебели

В Екатеринбурге сегодня в шесть утра закончился второй этап опрессовок. В ходе испытаний трубопроводов было обнаружено 39 повреждений в районе улиц Авиационной, Дружининской, Анучина, Циолковского, Советской, Фрунзе.

Как сообщили в пресс-службе ЕТК, на Красноармейской, 41 вода вышла на поверхность. Фонтан теплой воды подтопил салон мебели, расположенный на 1 этаже здания, и две квартиры. «Все объекты теплоснабжения застрахованы, ущерб владельцам будет возмещен. Специалисты ЕТК связались с владельцами пострадавшего имущества и начали работу над оценкой ущерба и оформлением компенсаций», – сообщили в пресс-службе предприятия, уточнив, что ремонтники приступили к устранению повреждений на трубопроводах.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.07.20

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